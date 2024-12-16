В ЕС заявили о недопустимости наказывать Грузию за результаты выборов

Грузию нельзя наказывать за результаты выборов, даже если они не нравятся Европейскому союзу (ЕС). О недопустимости санкции против Тбилиси за итоги выборов заявил глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель, сообщает РИА Новости.