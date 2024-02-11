Почти 8000 жителей Херсонской области остались без света после обстрела ВСУ

Поздним вечером 10 февраля украинские боевики обстреляли Херсонскую область. Повреждение подстанции оставило без света почти 8000 жителей Каховки и Новокаховского округа, рассказал глава региона Владимир Сальдо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии