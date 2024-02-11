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РИА Новый день

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Почти 8000 жителей Херсонской области остались без света после обстрела ВСУ

Почти 8000 жителей Херсонской области остались без света после обстрела ВСУ

Поздним вечером 10 февраля украинские боевики обстреляли Херсонскую область. Повреждение подстанции оставило без света почти 8000 жителей Каховки и Новокаховского округа, рассказал глава региона Владимир Сальдо.

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