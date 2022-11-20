Лидер КНДР сводил дочку на запуск баллистической ракеты

На очередных испытаниях межконтинентальной ракеты Ким Чен Ын присутствовал в милой компании супруги и дочери, что подтверждается соответствующими фотографиями от государственного информационного агентства страны (KCNA).
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