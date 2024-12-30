Братство последних времён: успех Анкары в Сирии подрывает исламское единство

Президент Турции скоро приедет в Дамаск 22 декабря в Дамаске, вслед за главой национальной разведывательной службы MIT Ибрагимом Калыном побывал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, готовится помпезный визит в Сирию президента Реджепа Эрдогана, которого, как пишет Hürriyet, будет сопровождать большая делегация, включая министров, отвечающих за инвестиции.