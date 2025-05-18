Внучка Олега Янковского снимется в голливудском фильме о переговорах по Украине

Главную роль сыграет внучка ещё одной легенды — Элвиса Пресли — Райли Кио.Актриса из России Лиза Янковская, внучка народного артиста СССР Олега Янковского, получила роль в голливудском фильме, ссылаясь на Variety, пишет портал eadaily.
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