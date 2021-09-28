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"Сахалин Энерджи" и "Тохо Гэс" будут сотрудничать в области декарбонизации

"Сахалин Энерджи" и "Тохо Гэс" будут сотрудничать в области декарбонизации

"Сахалин Энерджи" и "Тохо Гэс" будут сотрудничать в области декарбонизации"Сахалин Энерджи" и японская "Тохо Гэс" договорились о сотрудничестве в рамках поставки первой углеродно нейтральной партии СПГ с проекта "Сахалин-2", сообщила компания.

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