"Сахалин Энерджи" и "Тохо Гэс" будут сотрудничать в области декарбонизации"Сахалин Энерджи" и японская "Тохо Гэс" договорились о сотрудничестве в рамках поставки первой углеродно нейтральной партии СПГ с проекта "Сахалин-2", сообщила компания.