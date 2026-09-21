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Минпросвещения уточнило, как школьники могут пользоваться ИИ в учебе

Минпросвещения уточнило, как школьники могут пользоваться ИИ в учебе

Школьников следует знакомить с возможными рисками и правилами информационной безопасности при работе с такими сервисами Школьникам разрешается использовать искусственный интеллект для составления планов, самопроверки, получения дополнительных объяснений и подготовки черновиков.

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