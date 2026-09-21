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Prague Caps Fuel Prices, Taxes Orlen's ‘Windfall’ Refining Margins

The Czech government will reinstate price caps on gasoline and diesel from October 1 and tax refiners on 50% of any margin increase over 2025 levels, Reuters reported Monday, as Saudi Arabia's cut of October crude allocations to Europe compounds pressure from the closed Strait of Hormuz.

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