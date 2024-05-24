Семьи с бизнесом в Красноярском крае попали в список наследников Forbes

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров 2024 года. В списке представлены 20 из 125 богатейших семей России, в том числе две с бизнесом в Красноярском крае: Андрея Мельниченко и Владимира Потанина.
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