Владимирская область получила 500 миллионов рублей на создание глэмпингов

Глэмпинги во Владимирской области должны стать частью инфраструктуры по привлечению туристов.Владимирская область получила из федерального бюджета 575,5 миллиона рублей на развитие туристической инфраструктуры, рассказала министр предпринимательства и туризма Юлия Бояркина на пресс-конференции.
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