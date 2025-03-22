Вулин: JANAF пока не обращалась с предложением выкупить долю РФ в NIS

Хорватская компания JANAF пока не обращалась с предложением выкупить российскую долю в NIS («Нефтяная индустрия Сербии»), попавшая под санкции США, однако Сербия бы не обрадовалась такому совладельцу своей компании.
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