Песков объяснил, почему некоторые конфликты нельзя урегулировать «по-американски»

«Сделка» — это слово-наркотик для западных политиков. Особенно для американских. Им кажется, что любой конфликт можно разрубить одним росчерком пера, подкрепив его парой миллиардов долларов помощи или, наоборот, санкций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии