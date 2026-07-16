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Мировое обозрение

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Песков объяснил, почему некоторые конфликты нельзя урегулировать «по-американски»

Песков объяснил, почему некоторые конфликты нельзя урегулировать «по-американски»

«Сделка» — это слово-наркотик для западных политиков. Особенно для американских. Им кажется, что любой конфликт можно разрубить одним росчерком пера, подкрепив его парой миллиардов долларов помощи или, наоборот, санкций.

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