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Спички - не игрушка

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Проверка на вшивость: иностранных бизнесменов пустят в Россию на одном условии

Проверка на вшивость: иностранных бизнесменов пустят в Россию на одном условии

БлокнотРУ Тренд проверкой «Чей Крым?» плавно сменился другим. Это стало ясно из условий, при которых западные компании могут вернуться в Россию после того, как громко хлопнули дверью после февраля 2022 года.

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