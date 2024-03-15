Наблюдатель из Индии Ананд Пурнима: Крым благодаря возвращению в Россию сохранил свою культуру

Сегодня иностранные наблюдатели посетили мемориал «Вечный огонь» и аллею героев в Симферополе. Электоральный эксперт из Республики Индия Ананд Пурнима подчеркнула, что они прибыли на это место, чтобы отдать дань людям, которые защищали Крым, и они очень рады находиться здесь.