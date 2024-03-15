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Крымская газета

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Наблюдатель из Индии Ананд Пурнима: Крым благодаря возвращению в Россию сохранил свою культуру

Наблюдатель из Индии Ананд Пурнима: Крым благодаря возвращению в Россию сохранил свою культуру

Сегодня иностранные наблюдатели  посетили мемориал «Вечный огонь» и аллею героев в Симферополе. Электоральный эксперт из Республики Индия Ананд Пурнима подчеркнула, что они прибыли на это место, чтобы отдать дань людям, которые защищали Крым, и они очень рады находиться здесь.

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