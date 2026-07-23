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ФЦК представил обновленную ИТ-платформу для повышения производительности

ФЦК представил обновленную ИТ-платформу для повышения производительности

Фонд «Центр компетенций» (ФЦК) запустил обновленную ИТ-платформу производительность.рф. Этот цифровой инструмент объединяет лучшие практики, образовательные программы, аналитические сервисы и экспертную поддержку для предприятий реального сектора и организаций социальной сферы.

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