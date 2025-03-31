Спасатели ехали на вызов: пожарный погиб в ДТП в Алтайском крае

Машина опрокинулась по дорог на вызов. Пострадали ещё двое пожарных, один из них находится на ИВЛ.В Локтевском районе Алтайского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пожарной машины.
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