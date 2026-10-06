Цены на бриллианты весом 1 карат продолжили рост второй месяц подряд

Восстановление цен на бриллианты, начавшееся месяцем ранее, продолжилось в сентябре: индекс Rapaport Trade Diamond Index (RAPI) для камней весом 1 карат вырос на 0,3% после повышения на 0,5% в августе, следует из обзора Rapaport.
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