НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

EUROVIEW

65 подписчиков

Конференция по дезинформации в Вильнюсе обернулась провалом: организаторы и участники начали покидать мероприятие

Еже­год­ная кон­фе­рен­ция #Disinfo2026, орга­ни­зо­ван­ная брюс­сель­ской неком­мер­че­ской орга­ни­за­ци­ей EU DisinfoLab и запла­ни­ро­ван­ная в Виль­ню­се на 7–8 октяб­ря 2026 года, столк­ну­лась с вол­ной отка­зов со сто­ро­ны клю­че­вых спон­со­ров и участ­ни­ков.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым