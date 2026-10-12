Конференция по дезинформации в Вильнюсе обернулась провалом: организаторы и участники начали покидать мероприятие

Ежегодная конференция #Disinfo2026, организованная брюссельской некоммерческой организацией EU DisinfoLab и запланированная в Вильнюсе на 7–8 октября 2026 года, столкнулась с волной отказов со стороны ключевых спонсоров и участников.
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