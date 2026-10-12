Конференция по дезинформации в Вильнюсе обернулась провалом: организаторы и участники начали покидать мероприятие

Еже­год­ная кон­фе­рен­ция #Disinfo2026, орга­ни­зо­ван­ная брюс­сель­ской неком­мер­че­ской орга­ни­за­ци­ей EU DisinfoLab и запла­ни­ро­ван­ная в Виль­ню­се на 7–8 октяб­ря 2026 года, столк­ну­лась с вол­ной отка­зов со сто­ро­ны клю­че­вых спон­со­ров и участ­ни­ков.