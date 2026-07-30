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Царьград

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Россети Урал восстановили электроснабжение в Дзержинском районе

Россети Урал восстановили электроснабжение в Дзержинском районе

В Перми завершились работы по восстановлению электричества в Дзержинском районе. Энергетики "Россети Урал" устранили нарушение сети на правобережье, вернув свет в микрорайоны Железнодорожный, Пролетарский и Окулова.

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