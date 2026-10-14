Кроме того, для тренеров, сервисменов и другого сопровождающего персонала выделено 16 квот. Таким образом, на каждом этапе престижного турнира в сезоне 2023/24 смогут принять участие максимально возможное количество российских лыжников и членов их команд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ZS Вэнс заявил, что ...
- Супер-Эль-Ниньо м...
- Госдума рассмотри...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым