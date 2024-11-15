Associated Press: у солдат ВСУ появилось ощущение «надвигающейся бури»

На Харьковском направлении украинские солдаты с тревогой следили за ходом президентских выборов в США, осознавая, что результаты избирательной кампании пока не оказали прямого влияния на ситуацию в зоне СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии