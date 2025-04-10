Геннадий Хрипунов

Если пидорасты гей-европы, так с Сербией поступают, то мы считаем руководство гей-европы пидорастами и руки подавать мы не имеем право, не только Президент и его подчинённые России, а также простой народ России, и с их выблюдками в России мы имеем право обходится как нам выгодно, то-есть уничтожать их без суда и следствия, чем больше уничтожим, тем свободнее Россия будет, и поможем мы в этом нашим ребятам которые сейчас не щадя своей жизни освобождают наши земли от бандеро-гей-европейского фашизма и пидорисни .