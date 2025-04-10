Брюссель потребовал от сербского президента Александра Вучича исключить вхождение действующего вице-премьера страны Александра Вулина в состав нового правительства, которое будет сформировано на следующей неделе - в условиях продолжающейся попытки цветной революции.
ЕС выдвинул ультиматум Сербии — после речи вице-премьера, которая взбесила еврочиновников
Комментарии
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Tania Еременко
Евросоюз всегда страдал и страдает славяно-фобией. Вучич может и струсить.
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9 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Это дело Сербии...и прочее ДЕРЬМО (как ЕС)...не должно вмешиваться в это...
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7 час.
Геннадий Хрипунов
Если пидорасты гей-европы, так с Сербией поступают, то мы считаем руководство гей-европы пидорастами и руки подавать мы не имеем право, не только Президент и его подчинённые России, а также простой народ России, и с их выблюдками в России мы имеем право обходится как нам выгодно, то-есть уничтожать их без суда и следствия, чем больше уничтожим, тем свободнее Россия будет, и поможем мы в этом нашим ребятам которые сейчас не щадя своей жизни освобождают наши земли от бандеро-гей-европейского фашизма и пидорисни .
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6 час.
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