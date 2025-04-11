Самозапрет на алкоголь: необычную меру по борьбе со спиртным озвучили в Госдуме

В Госдуме озвучили необычное предложение по борьбе со спиртным. Депутат от партии «Новые люди» Амир Хамитов рассказал, что хочет выступить с инициативой о введении самозапрета на покупку алкоголя, который смогут устанавливать себе россияне, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Life.