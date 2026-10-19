Президент "Хетафе" Анхель Торрес сообщил, что Серхио Рамос, оставшийся без команды после ухода из "Монтеррея" в 2025 году, является возможным приобретением клуба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВМ В Ростове к Новом...
- МЕ Кадровая компания...
- GS На Украине зреет ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым