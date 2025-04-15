Взрывы в Днепре: тревога охватила шесть украинских областей

На юго-востоке Украины, в городе Днепре, произошли взрывы. Власти объявили воздушную тревогу в Днепропетровской области, Сирены также прозвучали в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.
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