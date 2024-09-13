Суд в Москве разрешил уничтожить признанное бесхозным оружие главы РДК Капустина

Суд в Москве разрешил утилизировать оружие главы "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму), которое признали бесхозным.
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