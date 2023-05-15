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Экс-депутат Казахстана: «Нашей экономике нужны санкции»

Экс-депутат Казахстана: «Нашей экономике нужны санкции»

Чтобы избавиться от статуса колонии и сырьевого придатка западных стран, Казахстану, как и России, необходимы европейские и американские санкции.

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