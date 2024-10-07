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Ответы — Большой этнографический диктант 2021 (Санкт-Петербург)

Ответы — Большой этнографический диктант 2021 (Санкт-Петербург)

Основную часть вопросов к акции Большой этнографический диктант смотрите в нашей предыдущей статье. Региональные вопросы для Санкт-Петербурга Большой этнографический диктант 2021 — ответы для Санкт-Петербурга Как называется женский татарский головной убор? Повойник Калфак Перевязь Кокошник Для татарского населения имперского Петербурга было характерно сочетание восточной и западной культур.

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