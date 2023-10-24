Москва освистала кандидата на пост посла Армении в России: Пашинян снова что-то задумал

В Армении заявили, что Москва якобы отвергла кандидатуру Гурген Арсеняна на должность нового посла в РоссииАрмянская газета "Иравунк" утверждает, что руководство республики намерено сменить посла в России.
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