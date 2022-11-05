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Гендиректор Суперлиги: «Можно смириться с тем, что молодежь смотрит футбол по 20 секунд в тиктоке. Или исправить ситуацию, дав больше качественного футбола»

Генеральный директор Суперлиги высказался о том, что молодежь не смотрит матчи целиком.  – За некоторыми исключениями, дети больше не смотрят матчи целиком.

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