🪢 Керченские студенты плетут антидроновые шторы для бойцов СВО Студенты судомеханического техникума изготавливают антидроновые шторы длиной от 3 до 10 метров в зависимости от заказа.
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🪢 Керченские студенты плетут антидроновые шторы для бойцов СВО Студенты судомеханического техникума изготавливают антидроновые шторы длиной от 3 до 10 метров в зависимости от заказа.