Чита оказалась среди аутсайдеров по вводу жилья

Чита заняла 69-е место в рейтинге российских городов по вводу жилья. Об этом пишут РИА Новости.По данным составителей рейтинга, за 2023 год в Чите ввели в эксплуатацию 173 тысячи квадратных метров жилья — или 0,52 «квадрата» на человека.
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