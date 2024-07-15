Чита оказалась среди аутсайдеров по вводу жилья

Чита заняла 69-е место в рейтинге российских городов по вводу жилья. Об этом пишут РИА Новости.По данным составителей рейтинга, за 2023 год в Чите ввели в эксплуатацию 173 тысячи квадратных метров жилья — или 0,52 «квадрата» на человека.