Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) У берегов Мексики обнаружили «рыбу Судного Дня» — глубоководного сельдяного короля, который всплыл на поверхность.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) У берегов Мексики обнаружили «рыбу Судного Дня» — глубоководного сельдяного короля, который всплыл на поверхность.
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