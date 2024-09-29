Постпред Крыма раскрыл преступный замысел Запада против России

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что преступный замысел коллективного Запада в отношении России заключался в использовании украинской армии как наемников для подрыва безопасности российского государства.