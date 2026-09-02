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Регионы России

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Россияне недополучают до 5 кг рыбы в год – глава Росрыболовства

Россияне недополучают до 5 кг рыбы в год – глава Росрыболовства

Россияне потребляют в среднем 23–23,5 килограмма рыбы в год, в то время как ориентир составляет 28 килограммов.

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