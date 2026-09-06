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Царьград

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RTP: В автобусе на острове Фогу погибли 25 человек

RTP: В автобусе на острове Фогу погибли 25 человек

На острове Фогу в Кабо-Верде автобус упал с обрыва, что привело к гибели по меньшей мере 25 человек, среди которых большинство составляют дети и подростки.

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