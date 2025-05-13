Депутат предложил обновить дизайн сторублевой купюры

Дмитрий Гусев считает, что на банкноту необходимо добавить новые регионы РФ Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев направил обращение главе Центробанка с предложением обновить дизайн сторублевой купюры, сообщает РИА Новости.
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