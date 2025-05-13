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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Депутат предложил обновить дизайн сторублевой купюры

Депутат предложил обновить дизайн сторублевой купюры

Дмитрий Гусев считает, что на банкноту необходимо добавить новые регионы РФ Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев направил обращение главе Центробанка с предложением обновить дизайн сторублевой купюры, сообщает РИА Новости.

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