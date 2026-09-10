Немкин: «Почта России» использует ИИ при формировании маршрутов

«Почта России» использует искусственный интеллект (ИИ) уже при формировании более двух третей маршрутов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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экс-савейский уродец "почта" .. уже дублирует роспечать - газетками фарцует, уже дублирует магазин - продукты втюхивает. уже корчит из себя аптеку - пургенами приторговывает, теперь ещё и АЙТИшкой будет баловаться... на что сотни мильярлов из фед.бюджета выкидывается?????