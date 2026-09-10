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ДумаТВ

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Немкин: «Почта России» использует ИИ при формировании маршрутов

Немкин: «Почта России» использует ИИ при формировании маршрутов

«Почта России» использует искусственный интеллект (ИИ) уже при формировании более двух третей маршрутов.

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Ингерман Ланская

экс-савейский уродец "почта" .. уже дублирует роспечать - газетками фарцует, уже дублирует магазин - продукты втюхивает. уже корчит из себя аптеку - пургенами приторговывает,  теперь ещё и АЙТИшкой будет баловаться... на что сотни мильярлов из фед.бюджета выкидывается?????