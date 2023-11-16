AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX на частотах около 4,8 ГГц обновил три мировых рекорда Cinebench ...

AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX на частотах около 4,8 ГГц обновил три мировых рекорда CinebenchКак показали первые тесты, новейший 96-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX способен преодолеть рубеж в 100 000 баллов Cinebench R23 даже без принудительного увеличения тактовых частот.