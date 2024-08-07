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Лишатся земли: для собственников участков с 5 августа действует новое жесткое правило

Лишатся земли: для собственников участков с 5 августа действует новое жесткое правило

Лишатся земли: для собственников участков с 5 августа действует новое жесткое правило Ольга ВайленкоС 5 августа в России вступило в силу новое жесткое правило, касающееся земельных участков в частной собственности.

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