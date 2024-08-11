Фотофакт: в урочище Белый берег 9 и 10 августа проходит туристский слет среди предприятий и учреждений района.

Побороться за звание лучшей собрались 8 команд, представляющих разные организации Приберезинского края: отдел по образованию Бобруйского райисполкома, сектор культуры, районный Центр соцобслуживания населения, ОАО ´ПМК-84 ´Водстрой´, СПК ´Гигант´, филиал ´Воротынь´ ОАО ´БЗТДиА´, сборная команда ООО ´БНБК-Агро Бобруйск´, а также молодежное крыло ´Бе .
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