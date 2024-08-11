Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Фотофакт: в урочище Белый берег 9 и 10 августа проходит туристский слет среди предприятий и учреждений района.

Фотофакт: в урочище Белый берег 9 и 10 августа проходит туристский слет среди предприятий и учреждений района.

Побороться за звание лучшей собрались 8 команд, представляющих разные организации Приберезинского края: отдел по образованию Бобруйского райисполкома, сектор культуры, районный Центр соцобслуживания населения, ОАО ´ПМК-84 ´Водстрой´, СПК ´Гигант´, филиал ´Воротынь´ ОАО ´БЗТДиА´, сборная команда ООО ´БНБК-Агро Бобруйск´, а также молодежное крыло ´Бе .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх