Эксперт СМИ2 оценил, как скажется топливный кризис на снижении ключевой ставки

Рост цен на топливо — не повод для снижения ставки, а скорее аргумент за осторожность.фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»Прогнозы о том, что Центробанк не станет снижать ключевую ставку на ближайшем заседании, отражают объективную природу текущего инфляционного давления, заявил СМИ2 исполнительный директор ЦК НТИ по Большим данным МГУ Алексей Белошицкий.
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