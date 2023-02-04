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Мэджик Джонсон: «Лично я был бы рад видеть Ирвинга в «Лейкерс»

Прославленный игрок «Лейкерс» Мэджик Джонсон отреагировал на новость о том, что разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг попросил обменять его перед дедлайном.

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