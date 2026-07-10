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Конец выгоранию? Ученые нашли способ продлить жизнь квантовых светодиодов в тысячи раз

Конец выгоранию? Ученые нашли способ продлить жизнь квантовых светодиодов в тысячи раз

Новая технологи позволит сделать телевизоры на базе квантовых точек более долговечнымиИсследователи из Массачусетского технологического института (MIT) и Южной Кореи разработали метод, который может значительно увеличить срок службы квантово-точечных светодиодов (QD-LED).

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