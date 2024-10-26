С ноября в России вступают в силу новые законы, о которых россияне должны знать

Фото: gs.cap.ru Важные новости России за неделю сообщают, что с ноября вступает в силу ряд новых законов, направленных на ужесточение миграционной политики и регулирование деятельности иностранных агентов.
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