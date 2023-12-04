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Взятие Хромово: противник бежал, оставив убитых

Взятие Хромово: противник бежал, оставив убитых

Минобороны опубликовало кадры штурма 11-й бригадой ВДВ важного поселка Хромово под Артемовском. Населенный пункт российская армия освободила еще на прошлой неделе.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Российские военные прошли обучения водить.стрелять из иностранной бронетехники- трофейной. Выкупать у солдат ВСУ. Леопард 1 млн гривен.Абрамс- 5 млн грн,БМП Бредли - 350 тыс. За боекомплект отдельная плата.
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