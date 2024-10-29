Глава СКР поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав семьи из Краснодарского края

В социальных медиа размещено обращение семьи из Краснодарского края к Председателю СК России, в котором сообщается, что единственное жилье семьи, где также проживают двое несовершеннолетних детей, было выставлено на торги, а в последующем неправомерно продано.
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