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12 отличных рецептов куриных ножек с хрустящей корочкой в духовке

12 отличных рецептов куриных ножек с хрустящей корочкой в духовке

Фото: Vaaseenaa, AdobeStock Самые вкусные куриные ножки – это когда они с хрустящей корочкой. И приготовить их можно по-разному – с различными маринадами, глазурью или панировкой.

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