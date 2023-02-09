12 отличных рецептов куриных ножек с хрустящей корочкой в духовке

Фото: Vaaseenaa, AdobeStock Самые вкусные куриные ножки – это когда они с хрустящей корочкой. И приготовить их можно по-разному – с различными маринадами, глазурью или панировкой.
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