Опубликовано видео загоревшегося при взлете самолета Ту-204 в Бурятии

Самолет с горящим двигателем совершил посадку в аэропорту В аэропорту "Байкал" при взлете грузового самолета Ту-204 авиакомпании "Авиастар-ТУ" загорелся двигатель, сообщил в своем Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.
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