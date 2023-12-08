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Reuters: Белый дом проработает уступки конгрессу ради помощи Украине

Reuters: Белый дом проработает уступки конгрессу ради помощи Украине

Администрация Белого дома может согласиться на ужесточение процедуры проверок и ускоренного выдворения беженцев, чтобы получить одобрение представителей Республиканской партии США на выделение нового пакета помощи Украине.

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